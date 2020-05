Dit is lief! Zaanse scouts herdenken thuis in compleet uniform

ZAANDAM - De scouts van Elfregi staan normaal op deze avond bij verschillende monumenten in de Zaanstreek. Nu mensen niet samen komen om te herdenken, doen ze dat thuis. "We hebben onze leden gevraagd in compleet uniform om 20:00 uur voor de voordeur te staan en twee minuten stilte te nemen", vertelt Sander Bernhard van scouting Elfregi.

"Normaal staan wij op deze avond bij het monument op het Verzetsplantsoen in Zaandam en ook in Wormer en Neck." Om te laten zien dat scouts ook in deze tijd herdenken heeft Sander gevraagd aan de kinderen zijn of haar uniform aan te trekken. "Zorg dat je netjes rechtop staat met je armen achter je rug", luidt de opdracht.