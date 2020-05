Vernield kabouterdorp Santpoort-Zuid opnieuw in ere hersteld

SANTPOORT-ZUID - Een week geleden werd het kabouterdorp in het Burgemeester Rijkenspark in Santpoort Zuid vernield door vandalen, maar inmiddels is daar niets meer van te zien. Santpoorters hebben het dorpje weer in ere hersteld en daar genieten de jonge bezoekers met volle teugen van.

Het kabouterdorp werd ongeveer een week geleden voor de zoveelste keer vernield door hangjongeren, althans zij zijn in de ogen van buurtbewoners de schuldigen: "Ze hebben niks te doen. Het is puur verveling", zegt een buurtbewoonster vorige week tegen NH Nieuws.

Het is niet de eerste keer dat er een puinhoop is gemaakt van het beeldenparkje, maar steeds blijven mensen er kabouters plaatsen. "Omdat het bij ons dorp hoort", zegt een andere vrouw. "Het is met liefde gemaakt en moet hier blijven."

Met de onzekerheid of de kabouters dit keer heel blijven hebben buurtbewoners ook nu nieuwe kabouters in het park geplaatst. Het zorgt in ieder geval weer voor vrolijke kinderen: "Ik vind het hier heel leuk", zegt Wout. "De kabouters zijn mijn favoriete plek hier in het bos", vult Indi aan. Beide komen regelmatig naar het park om het dorp te bewonderen.