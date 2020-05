Annelies en Els maken mondkapjes en kopen van opbrengst 'wonderfoons' en robotdieren

SCHAGEN - Hoewel Els van Wirdum en Annelies Baars uit Schagen in dezelfde straat wonen, hadden ze niet heel veel contact met elkaar. Dat veranderde toen het coronavirus de kop op stak. Els ging mondkapjes maken en vroeg al snel oud-coupeuse Annelies om hulp toen het werk haar teveel werd. Ze hebben met elkaar zo'n 650 mondkapjes gemaakt, en van de opbrengst robotdieren en zogeheten 'wonderfoons' gekocht voor verzorgingstehuizen uit de regio. Annelies (55) legt uit hoe dit allemaal is gegaan.

Van de 650 mondkapjes die ze maakten, zijn er nog maar zo'n veertig over. "We verkochten ze voor 2,50 euro per stuk aan zorginstellingen", zegt Annelies. Het geld gebruikten ze vervolgens weer nuttig: "Toevalligerwijs is haar moeder dementerende en zit ze in een verpleeghuis in Alkmaar, en had ik datzelfde meegemaakt met mijn schoonvader in Schagen. Daarom besloten we om robotdieren te kopen, zij een kat, ik een hond. Mensen met dementie bewegen op aanraking en hoewel ze doorhebben dat ze niet echt zijn, reageren ze goed op deze dieren."

Maar er was nog geld over. "En daar hebben we 'wonderfoons' van gekocht", zegt Annelies enthousiast. Ze heeft op Facebook een oproep geplaatst om meer oude draaischijftelefoons in handen te krijgen. Ze heeft er nu vijf. Zodra de bouwpakketten binnen zijn, bouwt haar vader Hans Boomgaard (81) de telefoons om zodat het wonderfoons worden. Zodra dementerende mensen een nummer draaien, horen ze liedjes van vroeger. Het is een waar familieproject, want ook haar zoon en haar dochter helpen mee.

"We gaan vandaag de eerste wonderfoon aan een verzorgingstehuis in Schagen geven", aldus Annelies. "Ze zijn er zo blij mee. En ik neem ook de robothond mee." Ondanks al het werk dat ze in haar vrije tijd doet, heeft ze ook een gewone baan. Maar Annelies doet het met liefde. "Ik hoop dat er meer mondkapjes worden gekocht, zodat ik meer telefoons kan maken."

NOS op 3 maakte vorig jaar een reportage over de Wondertelefoon: