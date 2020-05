Handbal: Uitbreiding eerste divisie verrassing voor ZAP-voorzitter

BREEZAND - Handbalclub ZAP speelt ook komend seizoen in de eerste divisie. Het verzoek tot promotie naar de eredivisie is afgekeurd door de handbalbond NHV. "De beslissing vinden we uiteraard jammer, maar we hebben er begrip voor", reageert voorzitter Jan van der Vaart.

S.W. Leijenaar

De besluitvorming lag bij de bond erkent Van der Vaart. "Ze maken een keuze op basis van een regel die er nog niet was. Dat snappen wij. Wat wij echter niet hadden verwacht en niet wisten, is dat de eerste divisie is uitgebreid van veertien naar zestien teams. De voorzitters hebben tijdens de laatste vergaderingen met de bond uitgesproken om de eerste divisie terug te brengen van veertien naar twaalf verenigingen. Daar was het iedereen het mee eens, ook de bond." "De eredivisie zou ook worden uitgebreid van tien naar twaalf", vervolgt de voorzitter. "Dat zou dus gelijk lopen met elkaar. Eén van de voornaamste redenen voor de eerste divisie is het terugbrengen van het aantal speelweekenden. Dat komt blessure-technisch handig uit. De eredivisie stond op tien, omdat speelsters in het Nederlands team speelden. Die noodzaak is weggevallen, omdat de meeste speelster in het buitenland handballen. De bond heeft dit besloten zonder communicatie naar een aantal clubs."

Opheldering ZAP wil graag opheldering van de NHV over de beslissing. "Dit vinden wij een bijzondere manier van communiceren. Het is fijn dat er duidelijkheid is over volgend seizoen. Ze hebben gekozen voor het team met het hoogste puntenaantal (BFC red.). De bond wilde niet met elf teams gaan spelen, dus hebben ze deze uitbreiding uitgevoerd. De keuze is nu gemaakt zodat iedereen kan opbouwen naar het komende seizoen. Alle afgewezen teams zijn persoonlijk gebeld, dat hebben ze goed aangepakt", besluit Van der Vaart.