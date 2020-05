Schuilkerk-resten gevonden in tuin Sint Laurentiuskerk Oudorp

OUDORP - In de tuin van de Sint Laurentiuskerk in Oudorp zijn resten van een schuilkerk gevonden. De kerk werd gebouwd in 1879, maar deze plek kent een langere geschiedenis met een duister randje. De resten werden ontdekt tijdens een geofysisch onderzoek, een onderzoek waarbij de grond niet open hoeft.

Tijdens de tachtigjarige oorlog was het katholieke geloof verboden. Volgens de overlevering waren er in 1650 verschillende schuurkerken in Heerhugowaard, waar ook Oudorpers gebruik van maakten. Maar toen deze schuurkerken opgerold werden, moesten de gelovigen ergens anders naartoe. Dokter Jan van Dijk stelde in 1658 zijn schuur in Oudorp beschikbaar als schuilkerk. Deze kerkschuur werd gebruikt door katholieken uit Oudorp en Heerhugowaard, maar ook de Schermer, Oterleek en Sint Pancras. De schuur stond in de tuin van de kerk.

Kijken zonder graven

"Het tuinpersoneel kwam restjes van stenen tegen. Dat bleken een paar stukjes van de schuilkerk te zijn. Dat riep de vraag op: zit er nog meer in die tuin? Om al die restjes goed in kaart te kunnen brengen, hebben we geofysisch onderzoek gedaan. Via meetinstrumenten kunnen we onder de grond kijken zonder te graven en schade aan te richten", vertelt stadsarcheoloog Nancy de Jong.