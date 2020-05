Bloemenzee rond monument in IJmuiden: "Deze plek biedt troost"

VELSEN - Het is niet bijzonder dat er op 4 mei bloemen liggen bij het oorlogsmonument op Plein 1945 in IJmuiden. Maar nooit lagen er zoveel als vandaag. Mensen zetten spontaan hun fiets aan de kant om de kleurenpracht van dichtbij te bewonderen.

De enorme hoeveelheid is het gevolg van een actie van het betaalsysteem 'Tikkie' in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Mensen konden geld doneren waarvoor tulpen werden gekocht. Die werden op verschillende herdenkingsplekken in Nederland neergelegd. In Velsen was het zandstenen monument op het plein bij het stadhuis de uitverkoren plek.

NH Nieuws/Fred Segaar

Fietsers stoppen om even te kijken, te ruiken of de tulpen te herschikken. Ze hebben nauwelijks woorden nodig om elkaar duidelijk te maken dat deze 4 mei door de coronacrisis speciaal is. Het schept een band onder de oudere IJmuidenaren die op gepaste afstand hun ervaringen delen.

Quote "Ik heb mijn kinderen mee gegeven dat het belangrijk is stil te staan bij de slachtoffers" Ria Haver

Het leven is verstoord door de crisis. Ouderen kunnen uit hun ritme zijn en zoeken houvast in tradities zoals de dodenherdenking. "Wij nemen 4 mei altijd heel serieus", zegt Ria Haver, een echte IJmuidense. "Ik heb het ook mijn kinderen mee gegeven dat het belangrijk is stil te staan bij de slachtoffers." Naweeën van de oorlog Ria is van 1946 maar zegt 'de naweeën van de oorlog' te hebben meegemaakt. "Mijn vader heeft nare dingen meegemaakt in de oorlog en werd soms 's nachts gillend wakker. Als kind maakt dat indruk op je. Wij woonden vroeger op het forteiland, ik ben daar opgegroeid. Mijn vader zat bij de marine en moest de kanonnen die staar stonden bewaken. Ik heb een heerlijke jeugd gehad. Op momenten als deze denk je daar aan terug."

NH Nieuws/Fred Segaar

Ingrid van Reewijk is tachtig jaar en pinkt een traantje weg bij het monument. Zoals veel mensen hier heeft zij haar herinneringen aan de oorlog. Ingrid is geboren in Litouwen, de Baltische staat die het zwaar te verduren heeft gehad in de oorlogsjaren. Om een bestaan op te bouwen is ze in 1942 naar Basel in Zwitserland vertrokken. Daar ontmoette ze de IJmuidense huisschilder Jelle van Reeuwijk, die haar 'meenam' naar IJmuiden. Terwijl ze zijn pasfoto uit haar portemonnee haalt, zegt ze: "We kenden elkaar drie dagen toen hij zei: 'je gaat met mij mee naar IJmuiden."

Quote "Deze plek biedt troost" Ingrid van reeuwijk

Op 21 april is haar man overleden aan kanker. "Het is nog heel vers, vandaar mijn verdriet. Hier vind ik een beetje troost. Het is een moeilijke tijd voor mij, maar ik denkt dat het zwaarste nog moet komen. Maar ik moet niet teveel klagen. We hebben een mooi leven gehad samen. Er zijn nog genoeg fijne dingen om van te genieten. Deze bloemen bijvoorbeeld. Prachtig!"