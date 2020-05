Opening herdenkingsplaquette in Middenbeemster: "Deze mensen moeten ook gekend worden"

MIDDENBEEMSTER - In de vroege ochtend op het marktplein in het centrum van de Middenbeemster onthulde het Historische Genootschap vandaag een herdenkingsplaquette. Hierop staan de namen van tientallen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog met een Beemster-verleden. "Vijfenzeventig jaar bevrijding is een moment waarvoor je je extra wil inspannen"

Aldus iniatiefnemer Vincent Falger tegen NH Nieuws. "We wilden wat met die mooie muur op het marktplein doen", vertelt John Dehe. Hij is net als Vincent Falker een van de bedenkers van de plaquette. "We hebben er lang over gediscussieerd hoe dat bord eruit moest zien en dit is het geworden. En ik vind dat het heel mooi is geworden. "

Die mooie witte muur is van kapperszaak Hair World. Eigenaar Henk Veenman is er trots op. "Ik vind het heel mooi staan en het is een stukje geschiedenis dat verteld moet worden."

Vlak naast het plaquette staat ook een ander herdenkingsmonument. Deze staat er sinds 1945, maar het Historisch Genootschap Beemster vond dat er een aanvulling op moest komen. Vincent Falger: "Daar staan elf namen op van verzetsstrijders, maar er zijn veel mensen omgekomen uit de Beemster en die horen ook gekend te worden."