Gemeente Castricum maakt 'genante' fout met herdenkingsvlag: "Prutsers"

In de Facebookgroep 'Je bent Castricummer als' was het iemand opgevallen: de vlag was niet 'rood wit blauw', maar 'blauw wit rood'. Er kwamen verschillende reacties op het foutje. "In Frankrijk is het ook 4 mei!" Een anders schreef over de gemeente: "Prutsers."

Ook gemeenteraadslid van de gemeente Ralph Castricum was erg verbaasd. "Serieus? Ga dit eens even heel gauw rechtzetten", schreef hij op Twitter. Daarom reageerde de gemeente dat de vlag inmiddels weer was omgedraaid en bood zij haar excuses aan. "Zeg dat wel. Genant zeg!" Reageerde Castricum.