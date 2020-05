Hilversumse struikelstenen met ketchup 'besmeurd', maar dat blijkt de bedoeling

HILVERSUM - De schrik zat er even goed in vanmorgen: meerdere Hilversumse struikelstenen bleken besmeurd met ketchup. Wie doet nou zoiets en dat op deze dag? De actie blijkt echter minder kwaadwillend te zijn geweest dan gedacht.

Hilversumse Suzanne van Popta schrok zich gisteravond een ongeluk toen ze zag dat struikelstenen in haar straat waren besmeurd met ketchup, zo vertelt ze aan de Gooi en Eemlander. Ze vertelt dat ze zich er voor schaamde, naar huis liep en een emmer sop pakte om de stenen weer schoon te maken.

Nadat ze haar verhaal aan de krant vertelde, belde al snel de 'dader' op. Dat bleek een andere buurtbewoner, Hilary Klopper. De Hilversumse had allesbehalve kwaad in de zin. Ze zag een oproepje om struikelstenen te poetsen en ging zelf samen met een vriendin en kinderen flink in de weer met koperpoets. Het schrobben bleek toch wat meer werk dan gedacht en daarom besloot ze te gaan zoeken naar een makkelijkere methode.

Goede truc

Het insmeren van de koperen steentjes met ketchup bleek een goede truc om het koper weer te laten blinken. Een half uurtje laten intrekken en netjes afspoelen, dat was de gedachte. Ze besloot meerdere struikelstenen netjes in te smeren om inderdaad na een half uurtje weer terug te komen met een emmer sop. Suzanne moet de 'besmeurde' stenen in de tussentijd hebben gezien.

Hilary benadrukt nog maar eens extra dat ze absoluut geen kwade bedoelingen had. En de steentjes? Die blinken weer volop.