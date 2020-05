Westfriese jong- en ouderen maken film over WOII: "Samen door de tijd gereisd"

HOORN - Zeven Westfriese jongeren hebben een film gemaakt over de Tweede Wereldoorlog in hun eigen omgeving. De film had eigenlijk een locatietheaterstuk moeten zijn, maar vanwege corona kon dit niet doorgaan.

Theatergroep Trans! uit Hoorn maakt elk jaar een voorstelling als onderdeel van Theater na de Dam - een landelijke samenwerking van theatergroepen die een stuk maken over de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar maakten Dewy, Laura, Julia, Mick, Anouk, Carola en Veerle de film 'Schaduw' onder leiding van de Hoornse regisseuse Lore Koelemeijer.

De jongeren doken in de geschiedenis en verdiepten zich onder meer in verhalen uit de Tweede Wereldoorlog die zich afspeelden in hun eigen regio. "Dat was indrukwekkend", vertelt Dewy Huitema, één van de jongeren.

Ik voel me vrij als..

Ze kregen van de regisseuse via beeldbellen een aantal zinnen voorgelegd die zij moesten opschrijven, zoals: Ik voel me vrij als ik... Voor de 18-jarige Dewy is juist die vrijheid haar motivatie om aan het project mee te doen: "Ik vind het belangrijk om te beseffen hoe goed ik het heb. Dat ik naar mijn vrienden kan wanneer ik wil, dat ik mezelf kan zijn zonder daarop afgerekend te worden."

Ze ziet dat niet alle jongeren dit besef hebben en hoopt daaraan bij te dragen met de film. "Natuurlijk kunnen wij als jongeren niet precies begrijpen wat de ouderen hebben meegemaakt, maar we kunnen wel de waarde van vrijheid leren waarderen."

De film vertelt ook drie ervaringsverhalen van bewoners uit het Hoornse verpleeghuis Avondlicht. Dewy belde zelf een uur lang met een 98-jarige dame en er ontstond een mooie vriendschap. "Ze was tijdens de oorlog even oud als ik nu ben. Ze vertelt in de film heel levendig over een vliegtuig dat ze zag neerstorten. Je hoort haar over de piloot zeggen: 'Och die arme jongen'. Voor mij is het onvoorstelbaar dat ik nu uit het raam zou kijken en een vliegtuig zie neerstorten."