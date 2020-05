TERUGKIJKEN: Zo herdacht Noord-Holland de oorlogsslachtoffers

AMSTERDAM - De dodenherdenking was dit jaar zonder publiek, maar er waren wel verschillende plekken in Noord-Holland waar werd stilgestaan bij oorlogsslachtoffers. Bekijk hier de live-uitzending van NH Nieuws en AT5 vanuit het Olympisch Stadion terug.

De uitzending was vanuit het Amsterdamse Olympisch Stadion. Haarlemmer en oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen was te gast. Hij is ook voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité.

Verder schakelden we naar diverse locaties in de provincie. Uiteraard zonden ook wij het nationale herdenkingsmoment op De Dam uit.

Bekijk hier de uitzending terug.