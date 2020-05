Docu 'Jij bent 't': Amsterdamse zussen redden Joodse peuter Daniel van deportatie naar Auschwitz

Daniel Sajet uit Amsterdam was nog maar anderhalf jaar oud toen zijn moeder Jetty in 1943 op transport naar Auschwitz werd gezet, waar zij uiteindelijk werd vergast. Het Joodse peutertje Daniel wachtte hetzelfde lot, maar kon uit de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg worden gered dankzij de zussen Riek en Rietje Kluver. De zoon van Daniel, NH Nieuws-verslaggever Doron Sajet, maakte in 2011 de documentaire 'Jij bent 't' over hun heldendaad en de erkenning die ze pas 66 jaar na de oorlog ervoor kregen.

Zijn vader leefde in 1943 al niet meer. Daniel's vader Jaap was al in 1941 met een klein bootje voor de Duitsers gevlucht naar Engeland. Jaap was een zogenaamge 'Engelandvaarder' en de ontsnapping over de Noordzee met zijn vader en broer slaagde. Jaap verongelukte desondanks bij een auto-ongeluk in Engeland. Jaap heeft zijn zoontje Daniel nooit gezien.

Verraden

In 1943 was Daniel inmiddels met zijn moeder ondergedoken in een woning in Amsterdam-Zuid. Toen de buren daar lucht van kregen, verraadden zij ze bij de Duitsers in ruil voor een tientje. Moeder Jetty en Daniel werden opgepakt en gescheiden. Jetty moest haar deportatie naar Auschwitz in de Hollandsche Schouwburg, de verzamelplaats voor joden, afwachten. Daniel moest net als veel ander Joodse kinderen naar de crèche er tegenover, waar hem hetzelfde lot wachtte: de trein naar de gaskamers van Auschwitz.

Dat Daniel Sajet (78) dit nog kan navertellen, is te danken aan de zussen Riek (103) en Rietje (97) Kluver uit Amsterdam. Rietje en Daniel's tante Emmy zijn naar de crèche op de Plantage Middenlaan gegaan. "Binnen 10 minuten was het gebeurd", vertelt Rietje. Sonja ging naar binnen, haalde Daniel eruit en gaf het peutertje aan Rietje. Met Daniel op schoot pakten ze de tram naar huis, waar Rietje's zus Riek was en slaagden erin om hem daar te laten onderduiken.

Jij bent 't

In de documentaire 'Jij bent 't' uit 2011 vertellen Rietje, Riek en Daniel over de heldendaad. Datzelfde jaar kregen de zussen een Yad Vashemonderscheiding, een erkenning van de staat Israël voor niet-Joden die hun leven in de waagschaal stelden om Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog te redden. En tot 2010 wist Daniel niet wie zijn redders waren, tot het toevallig ter sprake kwam op de begrafenis van zijn tante.