Dolfijn Zafar zwemt rond in havengebied IJmuiden: "Ga niet allemaal kijken"

IJMUIDEN - De dolfijn die gister door de zeesluis in IJmuiden werd geloodst, zwemt daar nu rond in het havengebied. Dit gaat volgens SOS Dolfijn precies naar vewachting, aangezien het dier in Frankrijk ook altijd rond havens zwemt.

De dolfijn is vorige week vanuit Frankrijk mee gezwommen met het zeilschip Tres Hombres, dat een lading cacao bij zich had. Het schip voer naar Amsterdam en de dolfijn was mee door de zeesluis in IJmuiden.

Het dier zwom een aantal dagen rond in het havengebied van Amsterdam en is gisteravond, na een mislukte poging de dag ervoor, weer naar de andere kant van de sluis geloodst. Op deze manier kan de tuimelaar terug naar de Noordzee. Dat heeft het beestje nog niet gedaan, maar er zijn geen zorgen om het dier.

Havens

Volgens Annemarie van den Berg van hulporganisatie SOS Dolfijn is dit gedrag typisch voor deze dolfijn. De tuimelaar leeft normaal gesproken in Frankrijk en zwemt daar rond in havens. Om het dier maakt Annemarie zich op dit moment geen zorgen: "Er zit genoeg vis in het water en het is zout water. Dat levert voor de dolfijn geen gevaar op."

Er waren eerder zorgen om het dier toen het nog rondzwom in het Amsterdamse havengebied. Het water is daar brak - niet zoet en niet zout - en dat is niet goed voor dolfijnen.

Scherpe tanden

Annemarie merkt dat mensen met de dolfijn proberen te spelen. Ze waarschuwt: "Het is een wild dier met hele scherpe tanden. In Frankrijk heeft Zafar, zoals hij daar is genoemd, al verschillende mensen verwond."

Ook wil Annemarie mensen op het hard drukken zich te houden aan de coronamaatregels: "Ik hoop dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en dat de politie in IJmuiden niet allemaal bonnen hoeft uit te schrijven omdat men naar de dolfijn komt kijken."