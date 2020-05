Hilversum vraagt miljoenen aan om wijk van het gas af te halen

Hilversum kijkt al langer naar het aardgasvrij maken van de wijk, maar loopt vooral tegen de kosten aan die het met zich meebrengt.

Met een subsidie moet het nu alsnog gaan gebeuren. "We vragen ruim 4,5 miljoen euro. Dit geld is bedoeld om de zogenaamde onrendabele top te financieren. Dit is het bedrag dat een eigenaar van een woning niet terug kan verdienen met de besparing op de energielasten. Uitgangspunt is namelijk dat het aardgasvrij maken van een woning niet tot extra kosten leidt", vertelt wethouder Arno Scheepers.

Tien jaar de tijd

Als Hilversum het geld van het rijk krijgt, moet het noordelijk deel van de Hilversumse Meent binnen tien jaar aardgasvrij zijn. Al met al gaat het om 624 woningen.

Als het aardgasvrij maken in de Hilversumse Meent slaagt, is het voornemen dat ook andere wijken op termijn in staat worden gesteld om van het gas af te gaan.