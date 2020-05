Zaans Museum maakt zich zorgen over de toekomst: "We hebben grote financiële problemen"

ZAANSTAD - Musea hopen 20 mei weer open te kunnen gaan voor bezoekers. Jan Hovers van het Zaans Museum is druk in de weer om het gebouw 'corona- en anderhalvemeterproof' te maken. Maar dat valt niet mee. "Er mag maar één bezoeker per tien vierkante meter naar binnen" laat hij weten aan NH nieuws. Of het museum met die maatregel financieel gezond kan blijven is ook nog maar de vraag.

NH Nieuws

Financiële problemen "We staan in de overlevingsmodus nu, hebben grote financiele problemen", vertelt de directeur. "Als het museum weer open gaat, zullen er ook weer kosten gemaakt worden, voor de schoonmakers en dergelijke." Daarbij wijst Hovers ook op de de vele vrijwilligers die het museum draaiend houden. Veel van hen zijn wat ouder en vallen daarmee in de risicogroep. "Daar ben je ook verantwoordelijk voor", zegt Hovers.

Geluk bij een ongeluk De tijd wordt door het museum nu gebruikt om het gebouw en de collectie te onderhouden. De Monet die vijf jaar geleden is aangekocht moet bijvoorbeeld 'rusten'. Nu er geen bezoek is, kan het pronkstuk naar een speciaal atelier voor onderhoud. Er wordt ook nagedacht over uitbreiding van de collectie, vertelt Hovers. "Hier op de Zaanse Schans stonden enorme borden met 'houd anderhalve meter afstand', daar moeten we er natuurlijk een van hebben." Hovers hoopt die aanwinst te kunnen laten zien als we ons weer veilig voelen en opgelucht terugkijken op wat we allemaal achter de rug hebben.