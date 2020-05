Burgemeester en zijn vrouw staan stil bij Zaanse slachtoffers WOII

ZAANSTAD - Zoals bijna alles is ook dodenherdenking in coronatijd een beetje apart, in ieder geval verstild en een beetje kaal. Burgemeester Jan Hamming vond het belangrijk om toch aandacht te hebben voor de slachtoffers die in de Zaanstreek vielen. Daarom werd op zeven plaatsen in de Zaanstreek vanmorgen bloemen gelegd door de burgemeester en zijn vrouw en vijf wethouders.