Omgekomen bewoners Joods Werkdorp Slootdorp herdacht: "Herdenken is leren"

SLOOTDORP - Bij het Joods Werkdorp-monument in Slootdorp zijn vandaag bewoners herdacht die in de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gebracht. Op 20 maart 1941 werd het kamp, onder toeziend oog van de beruchte SS-er Klaus Barbie, ontruimd. Uiteindelijk zijn er ongeveer 191 van de driehonderd bewoners omgekomen in de concentratiekampen.

" We zijn hier bijeen om de bijna 200 jonge Joodse jongens en meisjes te herdenken die zijn weggevoerd naar de Nazi-concentratiekampen," vertelt Ron Bar-El van de Stichting Aankoop en Exploitatie voormalig Joods Werkdorp, "Zij waren hier vóór de oorlog al gekomen als vluchteling en hier hoop hadden op een nieuw leven."

Vanaf 1934 werden de jongeren hier ondergebracht. Op de boerderij leerden zij een nieuw vak zodat zij uiteindelijk in bijvoorbeeld Palestina en Zuid-Amerika een nieuw leven konden opbouwen. "Ze hebben hier met veel plezier en hoop gewerkt maar door de Duitsers dus uiteindelijk weggevoerd."

Mauthausen

Toen het werkdorp in 1941 werd ontruimd werden er 240 mensen naar Amsterdam gebracht, zestig mensen bleven achter om voor het vee, de gewassen en de boerderij te zorgen. Bij een razzia in de hoofdstad, de mensen kregen bericht dat ze terug konden naar het werkdorp, wordt een deel van de bewoners opgepakt. Via kamp Schoorl belandden zij in het concentratiekamp Mauthausen. 191 bewoners van het werkdorp keerden nooit meer terug.

De herdenking van vandaag kon maar in klein gezelschap plaatsvinden. "Vorig jaar was hier de burgemeester nog en tientallen andere genodigden. We moesten ook het gebed aanpassen. Nu er minder dan tien Joodse mannen aanwezig waren, heb je weer een ander gebed nodig. Het is bijzonder dat we het nu maar met twee mannen kunnen doen. Maar zoals daar ook geschreven staat blijven we herdenken, ook onder deze bijzondere omstandigheden."

Bekijk hier onder de volledige herdenkingsrede door Andy Deutsch van de stichting.