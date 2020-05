Twee tieners opgepakt in onderzoek naar Hilversumse steekpartij

HILVERSUM - Er zijn twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar de steekpartij aan de Kleine Drift in Hilversum halverwege maart. Het gaat om twee jonge jongens uit Hilversum, van 16 en 17 jaar.

De twee jongemannen worden er van verdacht op 17 maart een man op straat te hebben neergestoken. Ze kregen het om nog onbekende reden eerst met hem aan de stok. Het leek met een sisser af te lopen, maar de jongens keerden na een half uurtje terug met een auto om de man alsnog aan te vallen.

De politie toonde afgelopen maand beelden van de steekpartij, waarop de verdachten duidelijk waren te zien.

Na meerdere tips is vorige week een 17-jarige Hilversummer aangehouden, hij zit nog vast. De 16-jarige jongen is vrijdag uitgebreid verhoord. Hij is ondertussen weer op vrije voeten, maar blijft nog wel verdachte in de zaak.