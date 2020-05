Sobere dodenherdenking in Noordkop: extra stille herdenkingen en kransleggingen

DEN HELDER - Net als in alle andere Nederlandse gemeenten wordt vandaag ook in de Kop van Noord-Holland op een sobere manier stilgestaan bij dodenherdenking. Om zo min mogelijk mensen bij de oorlogsmonumenten te hebben, worden zonder publiek kransen gelegd en kunnen mensen online herdenkingstoespraken bekijken.

Hollands Kroon Bij verschillende monumenten in de gemeente Hollands Kroon worden kransen gelegd. De gemeente wil niet dat er mensen op af komen, daarom wordt vooraf niet bekend gemaakt waar en wanneer dit gebeurt. Burgemeester Rian van Dam, die ook een krans legde, houdt vanavond vanaf 19.30 uur in de raadszaal een korte toespraak. Er wordt geluisterd naar muziek en poëzie. Deze herdenking is online live te volgen (zie ook hieronder). Tekst gaat verder onder de video.

Den Helder Burgemeester Jeroen Nobel is vandaag op pad geweest om bloemen te leggen bij Helderse oorlogsmonumenten. De beelden die hierbij zijn gemaakt (bij het monument 'Den Vaderlant Getrouwe' en het Vliegermonument), zullen vanavond terugkomen in de digitale herdenking. Het programma bestaat uit een toespraak van de burgemeester vanuit het tijdelijke raadhuis aan de Kerkgracht, gedichten van schoolkinderen en muziek van Helderse artiesten. De herdenking is te zien na ongeveer 20.30 uur bij onze mediapartner Regio Noordkop TV. Bij Ziggo is deze zender te vinden op digitaal kanaal 41, bij KPN op 1463 en bij T-Mobile op 841. Er is niemand welkom bij de nationale herdenking op De Dam in Amsterdam, daarom kunnen mensen thuis na de twee minuten stilte het Wilhelmus zingen. Trompettisten worden gevraagd om 19.58 uur de taptoe te spelen. De bladmuziek is online te vinden. Defensie houdt een eigen online herdenking, hierbij is ook een kleine rol weggelegd voor de Noordkop. Kort voor 20.00 uur wordt op het YouTubekanaal vanaf verschillende bijzondere locaties de taptoe geblazen, waaronder het Kazemattenmuseum op de Afsluitdijk. Op het kanaal zijn bovendien beelden te zien van de herdenking op de marinebasis in Den Helder. Tekst gaat verder onder de tweet.

Schagen Ook in Schagen is dodenherdenking niet in het echt, maar digitaal te volgen. Burgemeester Marjan van Kampen begint om 19.20 uur met een woord van troost, gevolgd door een toespraak van voorzitter Merieke Bredewold van het Herdenkingscomité '40-'45 Schagen. Diverse mensen lezen tot 20.00 uur herinneringen voor, afgewisseld met muziekstukken. Om 19.58 uur speelt Marcel Leetink van de Schagense Harmonie the Last Post. Daarna is er twee minuten stilte en vervolgens draagt een kwintet van het Nederlands Philharmonisch Orkest het Wilhelmus voor. Schagenaren wordt gevraagd de hele dag de vlag halfstok te hangen. Texel Herdenkingsbijeenkomsten op Texel gaan niet door. De gemeente legt dit jaar door de coronacrisis de nadruk op het gedenken en het twee minuten stil zijn. "We hopen op een andere manier gezamenlijk twee minuten stil te zijn: vanaf de torens van de kerken in Den Burg, Den Hoorn en Oosterend spelen trompettisten om 19.58 uur het signaal Taptoe", zo schrijft de gemeente Texel. "Inwoners die dit willen, kunnen hier buiten, staand voor hun eigen huis, naar luisteren en daarna 'toch samen' tot 20.00 uur stil zijn."

Inter Visual Studio / Leon Verra