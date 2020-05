Burgemeester Haarlem over sobere herdenking: "Heel apart, het had hier vol moeten staan met mensen"

HAARLEM - Een handjevol mensen was vanmiddag aanwezig op de Dreef bij de sobere ceremonie van de 75e dodenherdenking. En dat was een vreemde gewaardwording, ook voor burgemeester Jos Wienen. "Het is heel apart. Het had hier vol moeten staan met mensen en nu zijn er een paar mensen die toevallig voorbij komen. Het is een sobere en stille herdenking."