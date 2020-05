TERUGKIJKEN: 2 minuten stilte in Blokker

BLOKKER - "Kom niet naar het monument", luidde de oproep dit jaar van het Comité 40-45. Vanwege de coronamaatregelen is de gebruikelijke 4 mei herdenking afgelast, maar kregen inwoners de vraag om in hun deuropening te herdenken en 2 minuten stilte in acht te nemen. Kijk hieronder terug naar de herdenking in Blokker.