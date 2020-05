Vervroegde Last Post voor ouderen en gehandicapten Betsy Perk

HOORN - Op de binnenplaats van het woonzorgcomplex Betsy Perk werd om 16:00 uur vanmiddag al twee minuten stilte gehouden. "We willen graag iets extra's doen voor de bewoners die hun familie niet kunnen zien en alleen moeten herdenken. Zeker nu we 75 jaar vrijheid vieren", vertelt organisator Muriël Hartman van de bewonerscommissie van Betsy Perk.

Hartman vond het opvallend dat er weinig georganiseerd werd rondom de herdenking. "Zeker nu de meeste herdenkingen niet doorgaan, valt het mij op dat er weinig alternatieven zijn." Vorige week hebben ze flyers opgehangen; een spontane actie, aldus Muriël. "Iedereen kan vanaf zijn of haar balkon meeluisteren naar de Last Post, mensen die naar de binnenplaats komen, krijgen een plek aangewezen op anderhalvemeter afstand."

Het is de eerste keer dat er op deze manier een herdenking bij Betsy Perk wordt gehouden. "Het is heel moeilijk nu, je zit de hele dag in je huis. Ik vind het heel mooi dat dit gedaan wordt", zegt een bewoonster.

De tachtigjarige Tjeerd Sterenberg zag erg uit naar de herdenking. "Wij moesten in '43 uit Amsterdam weg, we hebben het daar natuurlijk allemaal meegemaakt. Dat doet je wel wat, vooral nu het 75 jaar geleden is."