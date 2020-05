Versierde coronaschermen in Amstelveense apotheek: "Het maakt mensen vrolijker"

AMSTELVEEN - In de poliklinische apotheek Nicolaes Tulp in Amstelveen hebben ze van de saaie coronaschermen iets bijzonders gemaakt. De vier schermen zijn kleurrijk versierd door beeldend kunstenares Jeltje van Houten.

Het eerste dat Jeltje van Houten dacht toen ze werd geconfronteerd met de coronaschermen van plexiglas: "Een gek verschijnsel dat er opeens is. Het schept afstand, want er hangt opeens iets tussen."

En dus ging de Amstelveense graag in op het aanbod om van de lelijke schermen iets moois te maken. "Voor mij maakt het wat aangenamer, iets toegankelijker. Dat je er heen loopt en denkt: wat is dat nou voor iets grappigs om te zien!"

Minimalisme

In haar werk maakt ze veel gebruik van minimalisme en dat is ook in de schermen terug te vinden. Voordeel is dat het contact tussen de apotheekmedewerker en de klant niet wordt 'ontsierd' door de grafische vormgeving.

"Ik hoor sinds vanmorgen alleen maar hele enthousiaste geluiden van bezoekers," vertelt Jeltje van Houten: "Het doet wel wat met je!"

Tijdgeest

Het blijft hier niet bij. Want behalve Jeltje van Houten zijn meer kunstenaars gevraagd om coronaschermen te versieren. Het is de bedoeling dat van alle schermen een groot kunstproject wordt gemaakt, dat na het coronatijdperk in binnen- en buitenland is te zien.

Het project staat ook voor de tijdgeest, zegt de kunstenaresse. "We kunnen dan terugkijken op een vreemde tijd. Waar schermen onderdeel uitmaakten van de supermarkt en de apotheek. Hoe gek is dat?"