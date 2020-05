Kapelaan speelt taptoe-signaal vanaf toren Haarlemse Koepelkathedraal

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd door de Britse militairen de 'Last Post' geïntroduceerd, maar dat lijkt zijn herkomst in het Nederlandse taptoe-signaal te kennen.

Door de jaren heen groeide het muziekstuk uit tot een ceremonieel bij militaire herdenkingen en begrafenissen. Sinds het einde van de oorlog is het taptoe-signaal de aankondiging van de 2-minuten stilte die in acht wordt genomen.

Het commando 'Tap toe!' betekent letterlijk 'Sluit de biertap!'. Vanaf de 17de eeuw werd in kazernes het signaal gebruikt om aan te geven dat de dag voorbij was en om de soldaten die in de kroegen zaten, terug naar de kazerne te lokken. Met een militaire trommel, soms aangevuld met hoorn of trompet werd de boodschap aan de kroegbazen gegeven om 'den tap toe' te sluiten.

Tempo

Het is overigens best moeilijk om het signaal op de correcte manier te spelen. Het basis-tempo is 120, maar het moet aan het begin en aan het eind in een trager tempo geblazen worden. Solo-trompettist Jeroen Schippers van de Marinierskapel laat in onderstaande video de correcte uitvoering horen.