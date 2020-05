"Te gek voor woorden dat ik zelfs bij mijn eigen tandarts niet normaal naar de wc kan"

Dat is sinds de coronacrisis is losgebarsten een stuk lastiger geworden, vertelt ze. Natuurlijk, ook zij zit tijdens deze coronacrisis voornamelijk thuis, op de grens van de Rivierenbuurt en De Pijp. "Maar ik moet toch boodschappen doen."

En dan loopt de nood geregeld hoog op. Veel zaken zijn simpelweg gesloten, maar ook geopende winkels hebben hun sanitaire voorzieningen voor klanten - indien aanwezig - om hygiënische redenen buiten gebruik gesteld.

Afhaalrestaurant

"Laatst waren er vier à vijf plekken waar het niet mocht", vertelt Henriëtte. Radeloos stapte ze een afhaalrestaurant binnen, maar ook daar kreeg ze aanvankelijk nul op het rekest. "De eigenaar vertelde dat hij een boete van 4.000 euro kon krijgen als hij me naar de wc liet gaan, maar als ik op straat plas, krijg ik zelf een boete."

Nadat ze haar verhaal had gedaan, maakte de eigenaar een uitzondering voor haar. "Ik was hem zo dankbaar, en heb hem beloofd dat ik een keer eten bij 'm kom halen als ik weer geld heb."

Ook bij haar tandarts was toiletbezoek allesbehalve laagdrempelig. "Eerst mocht het niet van de baliemedewerkster, omdat ze het dan moest schoonmaken", vertelt de Amsterdamse. Uiteindelijk kreeg ze wel toestemming, maar achterof ook nog een sneer van de receptioniste. "Ze vroeg of ik het wel netjes had achtergelaten. Te gek voor woorden dat ik bij mijn eigen tandarts niet eens normaal naar de wc kan."

Toiletalliantie

Henriëtte is niet de enige, zo blijkt uit het antwoord op een 'veelgestelde vraag' op de website waarkaniknaardewc.nl van de zogeheten Toiletalliantie. "We krijgen hier meer berichten over binnen en we begrijpen dat dit heel vervelend is", aldus de Maag Lever Darm Stichting. "Je zult je immers mogelijk minder vrij voelen om nog naar buiten te gaan."

De Maag Lever Darm Stichting roept ondernemers die nog wel open zijn dan ook op hun toiletten beschikbaar te stellen. De toiletalliantie roept mensen met bijzondere toiletbehoeften dat kenbaar te maken bij ondernemers, en hen te wijzen op de mogelijkheid zich aan te melden bij de app Hoge Nood.

Dat Heerhugowaardse bedrijf merkt dat veel patiënten de laatste tijd in de problemen komen. Zelfs voor mensen die geen kwaal of aandoening hebben, is het de laatste tijd lastig om een toilet te vinden, zegt mede-eigenaar Hjalmar Duif. "Mensen zonder aandoening ervaren nu soms hoe het in normale tijden is voor mensen met darm- of blaasaandoeningen."

Gemeenten moeten regie nemen

Hoewel de meeste mensen het gebrek aan beschikbare toiletten de eerste weken 'nog kunnen accepteren', wordt het tijd voor actie, vertelt Duif. "We zitten in een transitieperiode", verwoordt hij de omslag naar de anderhalvemetersamenleving. "De vraag is hoe je daarin voor voldoende veilige toiletten zorgt. Daarin moeten gemeenten in samenwerking met ons de regio nemen."

Als best practice noemt Duif Den Bosch. Omdat ook daar vrijwel alles dicht is, zijn ook daar nauwelijks openbare wc's toegankelijk. Het stadsbestuur kon dat niet aanzien en besloot mobiele units te plaatsen. "Voor zover ik weet is dat de enige stad die dat tot nu toe heeft gedaan, maar er zijn wel andere gemeente aangesloten bij onze app. Ook Amsterdam laat in onze app zien waar je in de gemeente naar de wc kan."