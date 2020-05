Beverwijker Cor Bart herdenkt op een bijzondere manier in deze coronatijden

BEVERWIJK - Een gezamenlijke herdenking op het stationsplein of het Westerhoutplein zit er dit jaar niet in. Cor Bart staat daarom online stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. "Je hebt niet veel nodig om te herdenken."

Cor ontwierp samen met andere leden van stichting 16 april 1944 een hartje, met daarin de Nederlandse vlag, halfstok. Op de website kunnen mensen digitaal even stilstaan bij de oorlogsslachtoffer. "Op die manier kan je een oorlogsslachtoffer in je hart sluiten. Als mensen daar behoefte aan hebben kunnen ze ook een reactie achterlaten in het gastenboek."

Om stipt 13:00 uur vanmiddag plaatste de gemeente een korte film online, waarin verschillende inwoners van Beverwijk een gedicht voordragen om op die manier invulling te geven aan de dodenherdenking in tijden van corona.

Geen kippenvel

Hoewel Cor het niet vervelend vindt om achter zijn computer te herdenken, voelt het wel anders. "Het kippenvel van the last post krijg ik even niet, simpel", vertel hij. "Dat die show nu even niet door kan gaan, dat is dan maar zo."