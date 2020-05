De Peiling: Ben jij vanavond twee minuten stil?

Geen grote bijeenkomst op de Dam in Amsterdam, maar een sobere plechtigheid waar koning Willem-Alexander een toespraak houdt op een leeg plein. Trompettisten spelen kort voor 20:00 uur vanuit hun tuin of vanaf het balkon de taptoe. Door de coronacrisis is dodenherdenking vandaag vooral iets waar we thuis bij stil staan. Ben jij vanavond twee minuten stil?

Herdenking op de Dam

De Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam gaat in aangepaste vorm door, zonder publiek. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen, in aanwezigheid van alleen minister-president Rutte, burgemeester Halsema van Amsterdam en voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité, een krans bij het Nationaal Monument. Koning Willem-Alexander houdt tijdens de herdenking een toespraak.



75 jaar vrijheid

2020 had juist een extra bijzonder herdenkingsjaar moeten worden, omdat het exact 75 jaar geleden is dat aan de Duitse bezetting van Nederland een eind kwam. Duizenden vrijwilligers in het hele land waren bezig met plannen rond de honderden lokale plekken waar jaarlijks de doden herdacht worden.

Tuin-taptoe

Door de coronacrisis gebeurt de dodenherdenking dit jaar vooral thuis. Iedereen die een koperen blaasinstrument speelt is opgeroepen om anderhalve minuut voor 20:00 uur de taptoe te spelen, in zijn eigen straat, de tuin, vanaf het balkon of uit het raam.