Verstopte vlag in Tweede Wereldoorlog nu halfstok op Kopje van Bloemendaal

Het Bloemendaalse gemeentehuis was ten tijde van de oorlog een NSB-bolwerk. De vlag werd daarom aangeleverd door het verzet, die 'keurig gestreken' in het huis van Cees de Jong was opgeborgen. Het Bloemendaals verzet had al ver van tevoren bedacht om als laatste 'verzetsdaad' de vlag te laten wapperen op de dag van de bevrijding.

Enorme vlag

"In die tijd was het verboden door de Duitsers om een radio, een auto of een Nederlandse vlag of oranje wimpel te bezitten", vertelt zoon Jan de Jong van de Bloemendaalse verzetsstrijder. Hij heeft de enorme vlag van 5 bij 7,5 meter voor de komende dagen beschikbaar gesteld. Er is gekozen om de vlag te hijsen op één van de hoogste duinen van Nederland. Hier staat een voormalige Duitse observatiepost. De vlag moet nu te zien zijn vanuit Amsterdam.

Vanochtend met het opkomen van de zon om 6.04 uur is de vlag door burgemeester Elbert Roest halfstok gehesen. Morgen wappert de vlag in de top.