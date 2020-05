Clubs en spelers wensen bondscoach Koeman beterschap

DEN HAAG - Bondscoach Ronald Koeman (57) krijgt vanuit de voetbalwereld tal van beterschapswensen en steunbetuigingen na zijn spoedopname zondag in een Nederlands ziekenhuis wegens hartklachten. "Ik wens je een snel herstel, coach", liet middenvelder Georginio Wijnaldum van Liverpool en Oranje weten.

Ook zijn grote liefde FC Barcelona, de club waar de geboren Zaandammer ooit nog als trainer aan de slag zou willen gaan, reageerde met warme woorden. "We wensen de Barça-legende een snel en volledig herstel toe. Houd de moed erin."

In Nederland lieten de clubs waar de oud-international als speler en/of trainer actief was, eveneens van zich horen. "Dat is schrikken. Veel beterschap", meldde FC Groningen. "Word snel beter", gaf AZ te kennen. "Een vervelend bericht. Beterschap", verkondigde Feyenoord.

Naar huis

Volgens zijn management mag Koeman maandag terug naar huis. Hij zal de komende tijd rustig aan moeten doen. De eerste interlands met Oranje staan pas weer voor begin september op het programma, al is de kans aanwezig dat ook deze duels voor de Nations League nog niet doorgaan vanwege de coronacrisis.