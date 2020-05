Job Cohen over de dodenherdenking: "We vieren het thuis, maar wel heel erg samen"

Normaal gesproken worden er ieder jaar zo'n 45 verschillende evenementen rondom de dodenherdenking georganiseerd in Amsterdam. Deze gaan dit jaar niet door.

"Het werkt dit jaar anders, maar wel op een manier die we ons zullen blijven herinneren. We vieren het thuis, maar wel heel erg samen," zegt Cohen.

Luister het complete interview met Job Cohen hier (vanaf 19:45).

Herdenken

Om de dodenherdenking tijdens de maatregelen rondom het coronavirus levend te houden zijn er verschillende initiatieven in het leven geroepen. "Mensen zijn ontzettend creatief geweest. Het filmpje wat bijvoorbeeld over Amsterdam is gemaakt is echt schitterend."