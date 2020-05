Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding inbrekers Den Helder

DEN HELDER - Bij de aanhouding van twee inbrekers in Den Helder heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost.

Dat gebeurde 1.15 uur aan Het Koggeschip, waar de politie de verdachten op de hielen zat vanwege een verdenking van inbraak.

Volgens getuigen zou er zijn ingebroken in een bedrijfspand aan de Pastoor Koopmanweg. Na de inbraak sloegen de verdachten op de vlucht in een rode auto, die de politie al snel na de inbraak in het vizier kreeg.

De korte achtervolging die volgde leidde de politie naar Het Koggeschip, waar een waarschuwingsschot werd gelost. De twee verdachten zijn in de boeien geslagen en hun auto is weggesleept.