Coronaspuger opgepakt in Bussum: "Hier, heb je corona"

Het slachtoffer werd rond 21.00 op de Brinklaan in Busssum bespuugd. Direct daarna riep de dader: "Hier, heb je corona", schrijft de politie Gooise Meren op Facebook.

Aanhouding

Direct nadat het incident was gemeld, is de politie een onderzoek gestart. Dat onderzoek leidde al snel naar een verdachte, die aan het eind van de avond of begin van de nacht is aangehouden.

Voor het onderzoek naar de gebeurtenissen, komt de politie graag in contact met getuigen. Iedereen met informatie wordt gevraagd zich te melden, al is de politie ook naar een specifieke getuige op zoek.

Signalement getuige

Kort na de bespuging heeft het slachtoffer contact gehad met een man die het een en ander zou hebben gezien. Die man is naar schatting tussen de 30 en 35 jaar oud, tussen de 1,70 meter en 1,90 meter, droeg mogelijk een oorbel en reed gisteren in een rode auto.

Deze man heeft het slachtoffer aangesproken, en is met z'n auto de buurt doorgereden in de hoop de verdachte te vinden.

Getuigen of mensen met meer informatie wordt gevraagd zich te melden bij de politie op 0900-8844.