Hermans familie overleefde oorlog dankzij slimme truc: "Duitsers waren als de dood voor tbc"

HILVERSUM - Als er Duitsers aan de deur kwamen, verstopte zijn vader zich snel op zolder. "Hij stond achter een schot tot het gevaar geweken was. Het was een donkere ruimte, maar vooral het bordje 'tbc' op de deur heeft ons gered," vertelt Herman Bijlard (86).

Want geen enkele Duitser durfde dan nog over de drempel te stappen. "Ze waren te bang om ziek te worden," vertelt Herman. Zijn vader werd gezocht omdat hij weigerde voor de Duitsers te gaan werken. "Hij zat eerst ondergedoken in Limburg en later verstopte hij zich thuis."

Ook het feit dat zijn oma uit Duitsland kwam, hielp enorm om de Duitsers buiten te houden. "Zij stond de soldaten te woord aan de deur. Één keer kwam een jongen uit haar geboorteplaats. Na een kwartier kletsen over gezamenlijke bekenden keerde hij met tranen in de ogen weer om. Helm op, geweer over de schouder. En wij waren weer veilig."

Triomf

Aan de angstige tijd kwam een einde toen de bevrijders op 7 mei 1945 Hilversum binnenreden. "Dat was geweldig! We sprongen op de voertuigen en reden vol triomf door het dorp. Iedereen danste en zong en was vrolijk."

Maar het geluid van de overvliegende bommenwerpers zal hij zich altijd blijven herinneren. "Dat gedreun vergeet ik nooit," zegt Herman. Honderden vliegtuigen vlogen 's nachts over zijn huis tijdens de oorlog. "En als je het begin van de vijfde symfonie van Beethoven speelt, dan hoor je precies hoe dat klonk."

