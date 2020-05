Franse dolfijn terug in de Noordzee: 'tweede reddingspoging geslaagd'

AMSTERDAM - De Franse Dolfijn, waar eerder vandaag zorgen over waren, is door SOS Dolfijn terug geloodst naar zee. De Dolfijn was de afgelopen dagen te vinden in de Amsterdamse haven, nadat het dier mee was gezwommen met een vrachtschip.

Nadat een eerste reddingspoging gisteren was mislukt, is dolfijn Zafar vanavond succesvol naar zee begeleid. Dit meldt mediapartner NOS.

De tuimelaar was in de Amsterdamse haven terecht gekomen doordat het dier vrachtschip Tres Hombres volgde vanuit Frankrijk. De dolfijn was met het schip meegekomen door de zeesluis in IJmuiden. Het vrachtschip is vanmiddag, via IJmuiden, terug naar zee gevaren om het dier mee te lokken. De reddingsoperatie duurde ongeveer drie uur.

Zorgen

Annemarie van den Berg van hulporganisatie SOS Dolfijn liet vanmiddag aan NH Nieuws weten dat er grote zorgen waren: "Wij maken ons wel zorgen om de gezondheid van het dier, het dier is namelijk zout water gewend en zwemt nu in brak Amsterdams water. We monitoren constant zijn gezondheid en we weten niet of hij nu wel vis weet te vinden." Het dier werd bewust niet bijgevoerd omdat hij anders zeker rond zou blijven zwemmen in het havengebied.