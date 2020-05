Golfer Besseling mag weer buiten trainen: "Fantastische locatie"

ZWAAG - Golfer Wil Besseling is blij dat hij weer mag trainen op Golfbaan Bernardus in Brabant. De inwoner van Zwaag trainde afgelopen weken op een simulator. "Dit is een stap in de goede richting en hopelijk zullen er meer banen volgen. Het zou mooi zijn als normale golfers binnenkort ook de baan weer kunnen gebruiken."

Pro Shots / Toon Dompeling

Voor de golfer is het geen verrassing dat Bernardus, waar dit jaar het KLM Open wordt gespeeld, als topsportlocatie werd aangewezen. "Ik wist dat ze er mee bezig waren. Het is een fantastische locatie om te kunnen trainen. Voor mij is het wel het verste wat je kan bedenken, maar ik ben blij dat de mogelijkheid er weer is om naar buiten te gaan." "Ik kan nu meer aan mijn korte spel gaan werken", vervolgt de Noord-Hollander. "Ik heb de afgelopen maanden gelukkig veel indoor kunnen doen. Het is fijn dat ik lekker bezig kon blijven. Het duurde al een tijdje dat we niet buiten konden trainen. Op een gegeven moment ga je daar aan wennen. Nu kunnen we met een aantal jongens weer naar buiten." Tekst gaat verder onder de video.

Rust en ontspanning Besseling heeft de afgelopen weken als rustig en ontspannen ervaren. "Voor het eerst in achttien jaar hoefde ik niet te reizen. Je moet minder en zit even niet aan een bepaalde tijd vast. Het heeft ook weer tijd vrijgemaakt voor andere dingen. Dit maak je maar één keer in je leven mee. Dus moet je er het beste van maken." De afgelopen periode heeft de golfer veel tijd met zijn gezin doorgebracht. "Deze situatie is voor iedereen nieuw en onbekend. We zijn het goed doorgekomen met elkaar. Ik heb het als prettig ervaren. Als je niet anders kan, dan kan je je daar beter zo snel mogelijk bij neerleggen en doen wat wel kan. Dat is goed gelukt, want ik heb veel geklust en getraind. Dat geeft een voldaan gevoel."

Quote "Ik ben er niet met gierende banden heen gereden" Golfer WIL BESSELING