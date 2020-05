82-jarige Zandvoorter Paul Eldering toch in het oranje naar circuit: "Maar het is in en in triest"

ZANDVOORT - Oranje pet op, oranje polo aan en een toegangsbewijs van de race van 1985 om de hals. Paul Eldering uit Zandvoort staat vandaag 'gewoon' in het oranje bij de ingang van het circuit. Formule 1-race of niet. Hij is lid van de technische commissie van het circuit en komt er al bijna zijn hele leven.

"Ik dacht even te kijken hoe het circuit erbij staat, maar het is een beetje een kale bedoening", vertelt Eldering aan NH Nieuws bij het dichte toegangshek. Veel fietsers komen zondag een blik werpen op het circuit en maken foto's, ook van Eldering. "Ik loop al vanaf donderdag in het oranje, maar in het centrum lopen er meer hoor. En ze hebben overal de vlag uitgehangen." Hij baalt er enorm van de Formule 1-race niet kon doorgaan, maar snapt ook dat de gezondheid voorop staat.

De wagen van Verstappen

Ook Eldering zou, als lid van de technische commissie, vandaag bij de race aanwezig zijn. Hij zou zich bekommeren over de wagens van het 'bijprogramma', die van de Formule 2 en 3 bijvoorbeeld. Had hij dan misschien ook nog de wagen van Verstappen mogen inspecteren? "We hebben er hele besprekingen erover gehad. Maar ze stellen nogal wat eisen. Je moet wel aan een hele hoge universiteit gestudeerd hebben, wil je überhaupt in de buurt van de wagen komen", lacht hij.

Ook de komende weken zullen er vooralsnog geen races op het circuit gehouden worden. "Het is voor ons, als technische commissie, een flink probleem. De races gaan allemaal niet door. We doen het als liefhebberij, als hobby en die wordt je nu wel een beetje ontnomen." Hij hoopt dat het programma in september weer hervat kan worden.

Een troostproost

In het centrum van Zandvoort heeft kroegbaas Marcel Busscher toch wat 'racesfeer' proberen te creeëren. Hij heeft verschillende F1-attributen voor zijn café aan het Kerkplein gezet. "Het is gewoon een rotdag. We proberen er nog iets van te maken, maar het had gewoon één groot feest moeten zijn."

Samen met de voorzitter van de grootste fanclub van Max Verstappen proost hij met zijn zelfgebrouwen Pitspils, precies om tien over drie. Het tijdstip waarop de race zou beginnen. In het zonnetje, perfecte weersomstandigheden voor coureurs én publiek. "Maar laten we het daar maar niet meer over hebben."