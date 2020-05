Hoornse horecaondernemers zien enorme investering in het water vallen: "Hele grote klap"

HOORN - Het is een flinke domper voor horecaondernemers Marco Wohlken en Laura Luca uit Hoorn. Het stel wilde naast hun succesvolle brasserie de Tuynkamer aan de Gedempte Turfhaven, een nieuw avontuur beginnen. Dat nieuwe avontuur zou in mei 2020 moeten beginnen aan de Roode Steen in Hoorn, waar het stel een pand uit de Gouden Eeuw heeft omgetoverd tot hun eigen hotel-restaurant.

Een slechtere periode om je nieuwe horecazaak te openen, bestaat er bijna niet. Voor het stel is de pil bitter, nadat zij anderhalf jaar bezig waren om alle vergunningen rond te krijgen met de gemeente. “Dat is gewoon een hele grote klap. Het is één keer van alles naar echt gewoon nul. Je ziet alles ineenstorten", aldus Marco Wohlken.

Wanneer hun nieuwe restaurant nu wel zijn deuren zal openen is nog niet bekend. Wel hopen ze het hotel, dat zich op de eerste en tweede verdieping bevindt, deze zomer te kunnen open. “Boven (het hotel red.) vereist een mindere investering. Daar hadden we al aardig in geïnvesteerd voor corona. Dus daar moet nog een klein beetje geld in", vertelt Wohlken. Gelukkig heeft het stel met brasserie de Tuynkamer nog een andere inkomstenbron en is het niet afhankelijk van de inkomsten van hun nieuwe onderneming. De nieuwe afhaalservice die ze gestart zijn wegens de coronacris, draait dan ook steeds beter. "Dat heeft er wel voor gezorgd dat we weer wat lichtpuntjes zagen en dat alles weer wat positiever werd", vertelt Laura Luca.