KNVB test vijf nieuwe spelregels

ZEIST - De KNVB is bezig met een onderzoek naar de invoering van vijf nieuwe spelregels. De voetbalbond bekijkt naar de haalbaarheid van de invoering van tijdstraffen en zuivere speeltijd, een self pass en een intrap en onbeperkt wisselen. Dat meldt Voetbal International .

Door het invoeren van tijdstraffen worden 'slimme' gele kaarten minder aantrekkelijk. Daarnaast zou door de ingebruikname van zuivere speeltijd tijdrekken niet meer mogelijk zijn. Door de invoering van self pass, een intrap en onbeperkt wisselen wordt het spel dynamischer. Dit zijn de argumenten die aan worden gehaald door voormalig hockeybondscoach Marc Lammers in gesprek met het voetbalblad.

Na WK 2022

Het zal nog even duren voordat de regels worden ingevoerd, omdat de spelregelcommissie van de FIFA (IFAB red.) moet instemmen met de spelregelwijzigingen. Secretaris-generaal van de KNVB Gijs de Jong vertelt in gesprek met VI dat de IFAB tot en met het WK van 2022 geen wijzigingen in de spelregels worden doorgevoerd.