Formule 1-fans tellen af naar 'start' van race in Zandvoort

ZANDVOORT - Bij Café Babbel in Zandvoort was het vandaag, ondanks dat de Formule 1 niet doorgaat, toch nog een beetje feest. Een klein aantal fans kwam daar bij elkaar om de start toch te vieren.

Er werd vanmiddag toch even geproost in Zandvoort. De Formule 1 zou vandaag starten, maar is door de coronacrisis helaas uitgesteld.

Een van de fans is alsnog trots op het circuit: "Ik vind dat ze het top geprobeerd hebben, maar helaas kon het niet doorgaan."

Vlag laten wapperen

Eerder deze week is het initiatief ontstaan om de zwart-wit-geblokte vlag te laten wapperen om fans en het circuit een hart onder de riem te steken. Initiatiefnemer Lana Lemmens, directeur van Zandvoort Marketing, vertelde toen dat ze erop vertrouwt dat de F1 in de komende jaren alsnog naar Zandvoort komt: "Zandvoort is nog steeds trots dat we het grootste evenement ter wereld op racegebied gaan hosten."

Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, vertelde vanmorgen in een interview aan NH Nieuws dat het een hele andere dag is dan gehoopt. "Het is een hele rare ontknoping,maar ik ben er wel van overtuigd dat het goed afloopt."