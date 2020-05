Gewapende tieners aangehouden na winkeldiefstal op Schiphol

De drie jongens zijn 13, 14 en 16 jaar oud en komen uit Amstelveen en Ouderkerk aan den Amstel. Nadat ze waren betrapt op het stelen van producten uit een supermarkt, hebben marechaussees het drietal voor onderzoek meegenomen.

De messen zijn in beslag genomen. Omdat Schiphol een zogeheten veiligheidsrisicogebied is, mag daar altijd preventief gefouilleerd.

Onlangs veroordeelde een rechter een 33-jarige man tot negen maanden cel omdat hij in Amsterdam met een vuurwapen op zak in een trein was gestapt die via Schiphol naar Den Haag en Rotterdam reed.