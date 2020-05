Automobiliste (18) richt ravage aan in Wervershoof

WERVERSHOOF - Een 18-jarige automobiliste heeft vannacht in de Dorpsstraat in Wervershoof een ravage aangericht. Al slingerend reed ze ter hoogte van supermarkt Deen meerdere palen uit de grond en fietsen omver, waarna ze bij een wegversmalling tegen een paaltje tot stilstand kwam.

Dat gebeurde rond 4.00 uur. De brandweer heeft de vrouw uit haar zwaarbeschadigde wrak bevrijd, ambulancepersoneel heeft zich over haar heeft ontfermd. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege het politieonderzoek was de Dorpsstraat vannacht enige tijd afgesloten. De toedracht van het ongeluk staat nog niet vast, al vermoedt de politie dat ze onwel is geworden.

Andijk

Vorig weekend ging het nog lelijk mis in het naastgelegen Andijk. In de nacht van zaterdag op zondag ramde een bestelauto de gevel van een woning aan de Kleingouw, en kwam tot stilstand in de slaapkamer van bewoners Wim en Tonny.