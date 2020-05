Man doodgeschoten in Amsterdam-Oost

AMSTERDAM - Bij een schietpartij op de Panamalaan in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen ter hoogte van het kruispunt met de Borneolaan.

Mogelijk is het slachtoffer nog naar die plek toe gelopen, want iets verderop bij het Funenpark werd een kogelhuls gevonden, zo meldt een getuige. Een traumateam en diverse andere hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de man was toen al overleden.

Vlakbij het Funenpark, in de Frans de Wollantstraat, troffen hulpdiensten een brandende auto aan met een Duits kenteken. De recherche onderzoekt de mogelijkheid of die auto bij de schietpartij gebruikt is.