Man (29) doodgeschoten in Amsterdam-Oost

AMSTERDAM - Bij een schietpartij op de Panamalaan in Amsterdam is vannacht een 29-jarige Amsterdammer gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen ter hoogte van het kruispunt met de Borneolaan.

Mogelijk is het slachtoffer nog naar die plek toe gelopen, want iets verderop bij het Funenpark werd een kogelhuls gevonden, zo meldt een getuige. Een traumateam en diverse andere hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de man was toen al overleden.

Volgens getuigen is er vlak na de schietpartij een persoon weggerend in de richting van de Borneolaan. Daar zou die persoon op een scooter gestapt zijn en over de Panamalaan zijn weggereden. De politie kan dat verhaal echter niet bevestigen.

Brandende auto

Vlakbij de de Panamalaan, op de Frans de Wollantstraat, werd vlak na het incident een brandende auto aangetroffen met Duitse kentekenplaten. Mogelijk is die auto gebruikt bij de schietpartij. Een buurtbewoner meldt aan AT5 wakker te zijn geworden van piepende banden. 'Daarna gesis, ontploffende geluiden. Daarna een claxon die non stop af ging. We keken uit het raam en zagen de auto branden.'