Er zat jarenlang een Duitse soldaat bij Vivian in huis: "Bij de bevrijding kwam de ontlading"

HILVERSUM - "Ik weet niet bewust hoe naar de oorlog was, maar ik herinner me wel goed hoe fijn het daarna was," zegt Vivian van Vliet (81). Na vijf lange oorlogsjaren werd ook Hilversum in 1945 bevrijd. "Mijn moeder ging uit haar dak."

Als zesjarig meisje ziet Vivian aan de hand van haar moeder de bevrijders Hilversum binnentrekken. "Mijn moeder was Britse en ze was zó trots dat haar landgenoten ons kwamen bevrijden," vertelt Vivian. "Normaal uitte ze haar emoties nooit, maar toen ging ze los!" De voorbije oorlogsjaren waren nog eens extra angstig geweest door de inkwartiering van een Duitse soldaat bij Vivian in huis. "Dat gaf enorme stress. Die meneer wilde niet dat mijn moeder Engels sprak, maar ze heeft hem duidelijk verteld dat hij zich daar niet mee moest bemoeien." Haar vader stond doodsangsten uit, maar het liep goed af. "Dat is haar stille wraak geweest, dat ze ons tweetalig opvoedde met die Duitser in huis."

NH Nieuws

Na de oorlog werd het een zoete inval bij Vivian thuis. "Er kwamen natuurlijk veel Britten even buurten en er kwam een gaarkeuken in onze garage," vertelt Vivian. Dat had helaas ook minder positieve gevolgen. "Onze hond Rufus kreeg daardoor zoveel te eten dat hij een paar maanden na de bevrijding overleed. Dat was droevig, maar het betekende wel dat we genoeg te eten hadden." Vlag met wimpel Na de oorlog hing haar vader de vlag uit. "Altijd met de oranje wimpel erbij, ter ere van de terugkeer van het koningshuis na de bevrijding. Dat vond de buurt maar raar, maar hij hield vol. En dat doe ik zelf ook nog steeds, dat hoort er bij." Ze kijkt uit naar 5 mei, want het is voor haar nog altijd een speciale dag. "Ik hoop dat we het altijd blijven vieren, ook als alle oude mensen er niet meer zijn. Zelfs als ik ooit dement word, dan wil ik 5 mei niet vergeten. En wat mij betreft wordt het elk jaar een vrije dag!" Vivan heeft honger gekend in de oorlog. In onderstaande video vertelt ze hoe het afliep toen ze chocola uit Engeland ontvingen.

NH Nieuws