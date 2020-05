Albert (89) stond vooraan bij de bevrijding van Hilversum: "Eén groot feest!"

HILVERSUM - Urenlang zat de 14-jarige Albert Kelder op een telefooncel te kijken of de bevrijders al in aantocht waren. Het wachten werd beloond. "Het was een spektakel, echt fantastisch! Eerst de motoren, toen de jeeps. Al snel zag je niets meer van de voertuigen, want iedereen klom erop."

"Wat echt bijzonder was, waren de Schotse orkesten. Doedelzakken, grote trommels en ze hadden pantervellen om! Ongelofelijk, het was geweldig," vertelt Albert Kelder. Het is inmiddels 75 jaar geleden dat Hilversum op 7 mei werd bevrijd, maar hij herinnert zich nog veel. "Ik zat bij de padvinders en wij werden ingezet om de boel af te zetten, dus ik heb alles gezien." Ook de minder leuke dingen - nsb'ers die werden opgepakt en vrouwen die werden kaalgeschoren als ze zich met Duitsers hadden ingelaten - maar vooral de uitzinnige feeststemming zijn hem bijgebleven. "Het was de mooiste dag van mijn leven. Dansen op straat en Amerikaanse muziek die we niet kenden. Overal hoorde je Glenn Miller met 'In The Mood'."

De bruisende ontlading volgde op de oorlogsjaren, ook voor Albert een moeilijke tijd. "Wat ik me nog goed herinner is hoe stil de straten 's avonds waren. Niemand mocht de straat op. Als je dan een auto hoorde, wist je dat het mis was. Dan kwamen ze iemand halen, dat was angstig," vertelt Albert. Hij is de geallieerden dan ook nog steeds zeer erkentelijk voor de herwonnen vrijheid. "Het is erg makkelijk om Amerika te 'bashen', om af te geven op de Amerikanen. Maar ze zijn ons komen bevrijden en daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor." Spijbelen Vlak vóór de bevrijding werden er voedseldroppings georganiseerd bij Hilversum. Albert wilde er bij zijn en spijbelde van school. In onderstaande video vertelt Albert hoe dat afliep.



Aan het einde van het interview pakt Albert zijn notitieboekje erbij. Iets vergeten te vertellen? Opeens schiet hem nog een mooi verhaal te binnen!