Amsterdamse tieners nemen WOII explosief mee naar huis

AMSTERSDAM - Twee jongens, van 11 en 13 jaar oud, hebben een explosief uit de Tweede Wereldoorlog meegenomen naar een woning in de Watergraafsmeer. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief inmiddels tot ontploffing gebracht in het Westelijk Havengebied.

De jongens vonden het explosief op het strand van een Noord-Hollandse badplaats met behulp van een metaaldetector. Omdat er wat aan het explosief zat vastgekoekt, was het niet meteen duidelijk wat het was.



De jongens besloten hun vondst mee naar huis te nemen, in de Watergraafsmeer. Na wat schoonmaken werd steeds duidelijker dat het niet om een onschuldig stuk metaal ging. De vader van een van de jongens rook onraad en ging met foto's van het voorwerp naar de politie. Daar kreeg hij te horen dat het vermoedelijk om zware munitite ging.

Dodelijk Explosief

De EOD en Teamleiders Explosieven Veiligheid (TEV), kwamen vervolgens naar de woning. Daar werd vastgesteld dat het een stuk geschutsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog was en dat het dus om een dodelijk explosief ging.



De jonge vinders van het explosief zijn goed ingelicht door het EOD-personeel over wat te doen als ze nog eens zo'n voorwerp aantreffen. Het explosief is vervolgens tot ontploffing gebracht.

Veel explosieven gevonden

De EOD zegt dat er de laatste tijd meer explosieven worden gevonden door burgers. Meestal gaat het om mensen die met metaaldetectoren in de weer zijn of mensen die bijvoorbeeld hun tuin aan het omspitten zijn.



De EOD vraagt iedereen die denkt met een explosief te maken te hebben om een foto te maken en deze naar de politie te sturen.