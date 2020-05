Corona-unit in verzorgingstehuis Heemskerk uitgesteld na verontwaardigde reacties

HEEMSKERK - De opening van een zogenoemde corona-unit in verzorgingstehuis Heemswijs in Heemskerk is door vele bezorgde reacties uitgesteld.

In de corona-unit zouden vanaf aanstaande maandag mensen worden opgevangen die herstellen van een besmetting met het coronavirus. Zij voelen zich te goed voor de Intensive Care, maar kunnen nog niet naar huis.

Het plan veroorzaakte veel boze, verontwaardigde en bezorgde reacties bij familieleden van bewoners van het verzorgingstehuis. Met een mogelijke versoepeling van de bezoekersregeling lijkt een corona-unit ervoor te zorgen dat bewoners alsnog niemand mogen ontvangen.

"We maken ons daarnaast ernstig zorgen over de situatie in het verzorgingstehuis", vertelt Kelly Uiterwijk, wiens dementerende oma in het verzorgingstehuis woont. "De komst van de unit lijkt ten koste te gaan van mensen die daar in het eindstadium van hun leven zitten. Daarnaast konden hebben we de afgelopen periode wel kunnen videobellen, maar ik zie mijn oma echt achteruitgaan. Het lijkt wel alsof ze de belangen van de bewoners zijn vergeten".

Woensdag meer info

De brief waarmee de directie van het verzorgingstehuis bekend maakte dat een speciale corona-unit geopend zou worden, werd afgelopen vrijdag - drie dagen voor de beoogde opening - gestuurd.

Een dag later klom de directie weer in de pen: "In samenspraak met de directeuren zorg en de bestuurder is er besloten het openen van deze unit op maandag 4 mei uit te stellen. Ik zal samen met de directeur zorg uw opmerkingen en adviezen bespreken met als doel uw ongerustheid zo veel mogelijk weg te kunnen nemen", schrijft locatiemanager Jos Overtoom.

Uiterlijk woensdag zullen betrokkenen meer informatie krijgen, belooft Overtoom. Of en wanneer de unit open gaat, is vooralsnog onduidelijk.

Op herhaaldelijke vragen van NH Nieuws heeft de directie van het verzorgingstehuis vooralsnog niet gereageerd.