Geboor en getimmer op strand Wijk Aan Zee, eigenaren weer begonnen met opbouwen strandhuisjes

Eigenaren zijn blij met het bericht dat strandhuisjes met eigen sanitaire voorzieningen weer opgebouwd mogen worden. Hier en daar klinkt al wat geboor, getimmer en gezaag bij de strandhuisjes aan de kust van Wijk aan Zee. Eigenaar Helmut Wanders:"Ik was zo blij dat ik gelijk al mijn vrienden opbelde, om te vragen wanneer zij weer verder gingen met klussen."

Ook Herman Schoone, veertig jaar eigenaar van zijn strandhuis, is druk bezig op zijn veranda. "We waren al begonnen met de vlonder aan de achterkant van het huisje, maar we moesten stoppen met bouwen aan de voorkant. Toen kwam gisteren eindelijk dat bericht in de krant dat er weer geklust mag gaan worden."

Verwarring

Toch is het voor sommigen nog een beetje onduidelijk over wat er nu wel en niet mag. De Beverwijkse Jaap Niesten loopt samen met zijn vrouw en hond om zijn strandhuisje heen. "We komen heel even kijken hoe er allemaal bij ligt. Ik moet toch even zorgen dat die poten er niet onder vandaan waaien. Maar ik weet nou niet of dat nu al mag."

Om ervoor te zorgen dat de richtlijnen van het RIVM gevolgd kunnen worden en niet iedereen tegelijk begint met opbouwen van de huisjes, moet de vereniging van eigenaren eerst een plan indienen bij de gemeente Beverwijk. "Pas als dit plan door ons is goedgekeurd, mag er geklust gaan worden," vertelt een woordvoerder van de gemeente. "Daarnaast kunnen zij ook een plan indienen voor het weer in gebruik nemen van de huisjes, het recreëren. Ook daaruit moet blijken hoe eigenaren zich aan de landelijke maatregelen van het RIVM kunnen houden."