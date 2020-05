Kinderen krijgen sportieve uitnodiging van voetbalvereniging Opperdoes

"We zijn een kleine vereniging met drie velden in een klein dorp", aldus Gutter. "Er is in het dorp ook niet heel veel te doen, dus we zijn blij dat ze eindelijk weer kunnen sporten, in plaats van heel de dag binnen te zitten. En laat voetbal daar nou de ideale locatie voor zijn!"

Door de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus is het weer mogelijk voor de jeugd om te trainen bij hun vereniging. VV Opperdoes start vanaf maandag weer met trainen. Dit doen zij vijf avonden in de week, uiteraard met inachtneming van de coronaregels.

Hoewel het voetbalseizoen door de KNVB werd beëindigd en het stratentoernooi, de traditionele seizoensafsluiter, voor het eerst sinds 34 jaar niet door kan gaan, hoopt Peter met het verwelkomen van alle kinderen uit Opperdoes op het complex toch een toernooisfeer te realiseren.

"In de afgelopen week hebben we alle kinderen uit Opperdoes en hun ouders aangeschreven om bij ons te komen voetballen", aldus Peter. "Daar hebben een al aantal mensen op gereageerd en zich aangemeld. We hopen dat er in de komende periode meer aanmeldingen komen."

Inbraak in materiaalhok

Toch was er afgelopen week ook minder positief nieuws voor de voetbalvereniging uit Opperdoes: er werd namelijk ingebroken in een materiaalhok. Daarbij werden enkele gereedschappen meegenomen voor de robotmaaier van de vereniging.

"Het lijkt groter dan het is", vertelt Peter daarover. "Er is voor een paar tientjes, misschien honderd euro, aan spullen meegenomen. Maar het is wel vervelend, zeker in deze moeilijke tijden waarin het complex en de kantine dicht is. Dit soort zaken helpen dan zeker niet mee."

Door er een bericht op de website van VV Opperdoes over te plaatsen hoopte het bestuur een schrikeffect in het dorp teweeg te brengen. De vereniging doet hier geen aangifte voor. "Laten we het houden op jeugdig vandalisme", zegt Peter. "We zijn blij dat we de kinderen nu in ieder geval vanaf maandag weer kunnen verwelkomen bij onze vereniging."