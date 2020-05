Fysiotherapeuten mogen nieuwe praktijk Bloemendaal weer openen na corona-lockdown: "Onwijs blij!"

"We zijn onwijs blij dat we weer open mogen", zegt een stralende Nathalie Nolet. "Dit is natuurlijk waar we al die tijd op hoopten."

Droom in duigen

Begin dit jaar werd de droom van Nathalie en Sascha werkelijkheid toen zij hun eigen praktijk Fysio & Kids openden in Bloemendaal. "Voorheen waren we allebei in loondienst, maar we wilden heel graag onze eigen visie neerzetten: een laagdrempelige praktijk voor jong en oud. Op 1 februari konden we eindelijk van start gaan," vertelt Nathalie.



Het was helaas van korte duur. Door de corona-crisis moest de praktijk in Bloemendaal haar deuren sluiten. Een flinke klap voor de jonge ondernemers. "Ineens valt alles in duigen", vertellen Nathalie en Sascha. "Zeker omdat we net beginnen. We hebben heel veel kosten gemaakt en die wil je terugverdienen. Tja, en dat staat dan stil."